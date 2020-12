Gosens na vals-positieve test alsnog bij Atalanta-selectie voor duel met Ajax

FA onderzoekt boegeroep fans Millwall en Colchester na knielen voor Black Lives Matter

7 december De Engelse voetbalbond FA heeft een onderzoek ingesteld naar incidenten op de tribunes bij voetbalclubs Millwall en Colchester United. Bij de duels van Millwall tegen Derby County in het Championship en Colchester United tegen Grimsby Town in de League Two joelden supporters spelers uit die op een knie gingen zitten als steunbetuiging aan Black Lives Matter.