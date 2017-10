Goretzka, oogappel van Löw valt op bij Duitsland

De cijfers van Goretzka bij het vlaggenschip van het Duitse voetbal zijn indrukwekkend. Met zes goals in twaalf interlands loopt de middenvelder één op twee, een prestatie waar zelfs de gemiddelde spits dik tevreden mee zou zijn. Zijn scoringsdrang bij Schalke valt daar haast bij in het niet: slechts twaalf goals in 97 Bundesliga-wedstrijden.



,,Mijn eerste seizoenen bij Schalke speelde ik in een veel defensievere rol”, zo zocht de speler, die in 2013 Bochum verruilde voor de club uit Gelsenkirchen, gisteravond na de interland tegen Azerbeidzjan naar een verklaring. ,,Bij Duitsland ben ik aanvallender ingesteld. En natuurlijk kom je bij de nationale ploeg veel meer in het strafschopgebied van de tegenstander. En ik moet ook toegeven dat ik wel wat geluk heb gehad."



Een basisplaats op het WK in Rusland zal de ambitie zijn van Goretzka, maar de bescheiden middenvelder weet dat hij dan het komende halfjaar bij Schalke goed moet presteren. ,,Het is belangrijk dat ik me goed blijf ontwikkelen. Schalke is daarvoor het ideale podium. Bij mijn club moet ik me in vorm spelen voor Rusland.”



Voor het WK van 2014 behoorde Goretzka al tot de voorlopige selectie, maar mede door een spierblessure schopte hij het toen niet tot de definitieve groep. Blijft hij gevrijwaard van pech, zal Löw komende zomer ongetwijfeld een beroep doen op zijn oogappeltje.