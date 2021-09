Goede start voor Dick Advocaat met Irak: gelijkspel in Zuid-Korea

Dick Advocaat is zijn avontuur als bondscoach van Irak begonnen met een gelijkspel tegen Zuid-Korea, het land waar hij van 2005 tot 2006 bondscoach van was. Het bleef bij 0-0 in het Sangam Stadium in Seoul.

Irak speelt komende dinsdag (20.00 uur) tegen Iran, het team van Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Khalifa International Stadium in Doha, Qatar. Irak zal alle interlands spelen in het land waar eind 2022 ook het WK wordt gespeeld. Advocaat (73) werkte de afgelopen weken met zijn selectie in Marbella toe naar de WK-kwalificatie. Cor Pot en Zeljko Petrovic zijn opnieuw mee als zijn assistenten.



19 van de 25 spelers uit de selectie van Irak spelen in de eigen competitie. De zes andere spelers komen uit voor Viborg FF (Denemarken), Halmstads BK (Zweden), Krylia Sovetov Samara (Rusland), Real Salt Lake (Verenigde Staten), Qatar SC en Umm Salal (Qatar). Irak deed tot op heden alleen in 1986 mee aan het WK, maar verloor destijds in Mexico de drie pouleduels. Wel werd in 2007 de AFC Asian Cup gewonnen.

De tweede ronde van de WK-kwalificatiereeks in Azië ging vandaag van start. Er zijn twee poules van zes landen. De beste twee teams uit beide poules plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar, de nummers drie spelen in de play-offs om het vijfde ticket namens Azië.

Irak en Zuid-Korea zitten in groep A bij Iran, Libanon, Syrie en de Verenigde Arabische Emiraten. In groep B zijn Australië, China, Japan, Oman, Vietnam en Saudi-Arabië de zes landen. De kwalificatiereeks begon in die groep met een verrassend resultaat, want Oman won met 0-1 in Japan door een goal van Issam Abdallah Al-Sabhi in de 88ste minuut.

Advocaat is al sinds 1987 als trainer werkzaam in het profvoetbal. Hij werkte achtereenvolgens voor Haarlem, SVV, Dordrecht, Oranje, PSV, Rangers, opnieuw Oranje, Borussia Mönchengladbach, de Verenigde Arabische, Zuid-Korea, Zenit Sint-Petersburg, België, AZ, Rusland, opnieuw PSV, opnieuw AZ, Servië, Sunderland, Fenerbahçe, voor de derde keer Oranje, Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. Bij de Rotterdamse club leek hij het afgelopen seizoen dan toch echt bezig aan zijn allerlaatste klus als trainer, maar twee maanden later tekende hij al een contract als bondscoach van Irak.

