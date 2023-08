Goede start aanvoerder Marten de Roon en Teun Koopmeiners met Atalanta, West Ham verslaat Chelsea bij debuut Edson Álvarez

AS Roma

AS Roma bleef in het eigen Stadio Olimpico tegen Salernitana steken op 2-2. Spits Andrea Belotti opende in de 17e minuut de score voor de Romeinen, maar via twee fraaie treffers van de 36-jarige Antonio Candreva draaide Salernitana de wedstrijd om.



Rick Karsdorp kwam in de 65ste minuut in de ploeg bij AS Roma, net als de eerder in de week van Paris Saint-Germain overgekomen middenvelders Leandro Paredes en Renato Sanches. Belotti bezorgde de verliezend finalist van de Europa League in de slotfase nog een punt. Trainer José Mourinho ontbrak vanwege een schorsing op de bank bij AS Roma, dat afgelopen seizoen achter Atalanta op de zesde plaats in de Serie A eindigde.