Goed nieuws voor Oranje: Zweden krijgt geen toestemming voor verlating

Zweden heeft in groep A drie punten meer dan het Nederlands elftal en bovendien een aanzienlijk beter doelsaldo, dat beslissend is bij een gelijk puntentotaal. Beide landen treffen elkaar op dinsdag 10 oktober tijdens de laatste speelronde van de WK-kwalificatiereeks nog in Amsterdam.

Groepswinst

,,We hadden het liefste gezien dat alle wedstrijden op hetzelfde tijdstip zouden beginnen'', zei een woordvoerder van de Zweedse bond in de krant Aftonbladet. ''We hebben geïnformeerd bij de UEFA en FIFA, maar nog voor we een officieel verzoek konden neerleggen, kregen we al te horen dat dit onmogelijk is.''