Godín maakt zich op voor vijfde Europese finale in acht jaar: geen speler bereikte vaker de eindstrijd

Met zijn vijfde finale sinds 2012, die hij vanavond tegen Sevilla in een overwinning hoopt om te zetten, is er niemand die sindsdien vaker de finale van een groot Europees clubtoernooi behaalde. Godín won met Atlético Madrid de Europa League in 2012 én in 2018, nadat hij met de Spaanse vechtmachine te sterk was voor Athletic Bilbao (3-0) en Olympique Marseille (0-3). In 2014 en 2016 probeerde hij hetzelfde te doen in de Champions League, maar stadsgenoot en aartsrivaal Real Madrid schudde Godín bruut wakker uit die droom.