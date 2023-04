Goal Sinisterra niet genoeg voor Leeds in degradatiekraker, Kompany en Maatsen kampioen met Burnley

Sinisterra kopte in de twintigste minuut een voorzet van Jack Harrison binnen bij de tweede paal, nadat vroeg in de wedstrijd al een fraaie goal van Leicester City-middenvelder Youri Tielemans was afgekeurd na ingrijpen door de VAR. Het was voor de 23-jarige linksbuiten uit Colombia, die voor 25 miljoen euro overkwam van Feyenoord, zijn zevende goal in 22 optredens voor Leeds United. Lang kon Sinisterra niet genieten van zijn goal, want tien minuten later moest hij het veld al verlaten na een overtreding van Caglar Söyüncü.



Crysencio Summerville verving Sinisterra en Leeds United leek lang op weg naar drie zeer belangrijke punten, maar opnieuw ging het mis voor de club die de afgelopen weken in eigen stadion al ruim verloor van Crystal Palace (1-5) en Liverpool (1-6). Nu zorgde Jamie Vardy in de 80ste minuut voor de gelijkmaker namens Leicester City, de kampioen van de Premier League van 2016 die zeven jaar later moet vrezen voor degradatie. In de 90ste minuut kreeg Leeds-spits Patrick Bamford nog een enorme kans op de 2-1, maar hij tikte de bal van dichtbij naast.