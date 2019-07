Giresse met Tunesië bij laatste acht na Van Gaal-truc

De Tunesische bondscoach Alain Giresse, oud-Frans international, trad in de voetsporen van Louis van Gaal (WK 2014 tegen Costa Rica) door in de extra tijd van de verlenging een andere keeper in te zetten, Farouk Ben Mustapha. Hij stopte één strafschop, zijn teamgenoten schoten er vijf in.

Na 90 minuten was de stand 1-1. Tunesië kwam in de 73ste minuut tijd op voorsprong door Taha Khenissi. In blessuretijd kopte Rami Bedoui in eigen doel, waarmee hij een verlenging noodzakelijk maakte. Bedoui stond net een minuut in het veld. Als extra verdediger moest hij helpen de voorsprong te verdedigen. In extra tijd werd niet gescoord.