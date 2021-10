Gezeur of terechte zorgen? Thibaut Courtois zet iets in gang met felle uitspraken over bomvolle speelkalender

Door Mikos Gouka



De boze woorden van Real Madrid-doelman Thibaut Courtois hebben iets losgemaakt. Afkeuring, maar ook begrip. Courtois was ook erg uitgesproken. De wedstrijd met de Rode Duivels tegen de Italianen voor de derde plek in de Nations League, was er volgens de keeper alleen maar om de kas van de UEFA te spekken. Het welzijn van de spelers is in het geding, stelde Courtois. ,,Wij zijn geen robots. Het zijn gewoon meer en meer wedstrijden en minder rust voor ons. Niemand geeft om ons. Wanneer krijgen we rust? Nooit”, zei hij.