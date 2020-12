Gewilde Melayro Bogarde in sneltreinvaart op weg naar de top

‘Topclubs azen op Melayro Bogarde’

26 november De pas 18-jarige verdediger Melayro Bogarde staat in de belangstelling van Europese topclubs. De neef van voormalig Ajacied Winston Bogarde voetbalt in Duitsland bij Hoffenheim waar hij in mei debuteerde. Volgens Bild Zeitung, dat zich baseert op Italiaanse kranten, zouden scouts van FC Barcelona en AC Milan de jonge Nederlander volgen.