Gevluchte voetballer is nu een 'Aussie'

Al Araibi vroeg in 2014 politiek asiel aan in Australië. Hij was gevlucht uit zijn geboorteland Bahrein, waar de international bij verstek tot tien jaar gevangenisstraf was veroordeeld omdat hij een politiebureau zou hebben vernield. Al Araibi stond destijds bekend als tegenstander van het regime in zijn land. Hij ging in Australië voetballen en kreeg daar in 2017 een vluchtelingenstatus.



Al Araibi werd eind november opgepakt in Thailand. Bahrein wilde dat hij zou worden uitgeleverd, zodat hij zijn straf kon uitzitten. Een maand geleden werd dat verzoek onder zware politieke druk ingetrokken, waarna de voetballer naar Australië terugkeerde. Hij hoopt nu ooit voor de Australische ploeg te mogen spelen.