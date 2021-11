Gevaarlijk incident in Ierse competitie: vuurwerk komt tot ontploffing tussen de spelers

Het gebeurde vrijdagavond allemaal in de vijftiende minuut van het duel in de Premier Division, het hoogste Ierse voetbalniveau. Op beelden is te zien dat vuurpijlen net boven de hoofden van de spelers tot ontploffing komen. Er grijpt zelfs een speler naar zijn hoofd na te zijn geraakt door een vuurpijl. De scheidsrechter kon niet anders dan ingrijpen en legde de wedstrijd tijdelijk stil.



Het vuurwerk werd afgestoken door twee supporters van Shamrock Rovers. De twee mannen (23 en 18 jaar) zijn opgepakt door de politie en krijgen een stadionverbod opgelegd. ,,Het is betreurenswaardig dat de actie van twee zogenaamde supporters de club reputatieschade hebben toegebracht. Het is ook totaal geen afspiegeling van de goede sfeer in het uitvak, waar de overige 350 fans wél lieten zien hoe het moet.” Shamrock Rovers won het duel overigens met 1-3.



Bekijk hieronder de beelden.