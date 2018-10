Getergde Gattuso onder druk: ‘Ik wil 23 kwade honden zien’

De Milanezen staan momenteel op een teleurstellende 12de plaats in de Serie A. Met een wedstrijd minder dan de rest weliswaar, maar de formatie van Gattuso is bepaald (nog) geen geoliede machine. Afgelopen zondag verloor AC Milan de derby tegen Internazionale in de blessuretijd door een treffer van Mauro Icardi (1-0), donderdag kwam daar nog een nederlaag bovenop. Toen ging Rossoneri in het eigen San Siro met 2-1 onderuit tegen de Spaanse middenmoter Real Betis in de Europa League.



Hoewel Gattuso pas elf maanden de scepter zwaait bij de vervallen grootmacht, staat de oud-speler onder behoorlijke druk. Volgens Italiaanse media krijgt de voormalig middenvelder nog twee duels om zijn baan te redden. Gezien de recente historie is er voor de Italiaanse trainer sowieso reden om zich zorgen te maken. Met zijn voorgangers had de clubleiding immers weinig geduld. AC Milan ontsloeg achtereenvolgens Clarence Seedorf (2014), Filippo Inzaghi (2015), Siniša Mihajlović (2016) en Vincenzo Montella (2017).



Van een mogelijk ontslag wil Gattuso, die een contract heeft tot 2021, echter niets weten. ,,We hoeven toch niet altijd over de coach te praten? Mijn taak is om resultaten te behalen, daar moet het over gaan. Of mijn baan op de tocht staat is niet belangrijk. Ik ben bovendien nog niet dood en begraven, sommigen van jullie begrijpen dat nog steeds niet”, aldus de getergde Gattuso. ,,Nederlagen doen pijn, maar ik weet hoeveel ik deze club nog te bieden heb.”