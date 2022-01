Getafe stunt tegen Real Madrid dankzij voormalig Twente-spits: ‘We waren nog op vakantie’

SamenvattingReal Madrid is het nieuwe jaar begonnen met een nederlaag. De ploeg van coach Carlo Ancelotti ging met 1-0 onderuit in de Madrileense derby bij Getafe. Enes Ünal (ex-FC Twente) maakte al in de negende minuut de winnende goal in het volgepakte Coliseum Alfonso Pérez.

Na geklungel van de Braziliaanse verdediger Éder Militão onderschepte Enes Ünal de bal, waarna de Turkse spits raak schoot onder doelman Thibaut Courtois door: 1-0. Real Madrid had daarna nog ruim tachtig minuten om terug in de wedstrijd te komen, maar slaagde er niet in het geslepen en fel verdedigende Getafe kapot te spelen. Ondanks een kansenverhouding van 6-14 en liefst 75 procent balbezit, bleef het bij 1-0 in het arbeidersplaatsje ten zuiden van Madrid.

Volledig scherm Enes Ünal zet Éder Militão van de bal af en schiet de 1-0 binnen. © AFP Courtois testte woensdag nog positief op het coronavirus, maar mocht toch spelen. Vinícius Júnior ontbrak na een positieve test nog wel bij De Koninklijke, waar net als bij FC Barcelona en Atlético Madrid veel besmettingen waren na de kerstdagen.



,,We hebben nog een dag langer vakantie gevierd”, zei Ancelotti over de valse start van 2022. ,,Het team leek niet op de ploeg die eind vorig jaar speelde. Er was minder inzet en minder concentratie. We verloren te veel ballen en te veel duels. Veel meer valt er niet over te zeggen. We kijken liever vooruit.”

Getafe is nu al zes duels op rij ongeslagen en klimt door de zwaarbevochten zege naar de zestiende plaats met 18 punten, waarmee het nu drie punten boven Elche en Deportivo Alavés staat. Quique Sánchez Flores nam in oktober het stokje bij Getafe over van Míchel, die slechts één punt pakte in de eerste acht wedstrijden.



De 24-jarige Ünal maakte zijn zesde treffer van het seizoen, vorig seizoen kwam hij tot slechts vier goals nadat hij voor 9 miljoen euro was overgenomen van Villarreal. In het seizoen 2016/2017 scoorde de Turkse spits 19 keer voor FC Twente, dat hem toen huurde van Manchester City.

Het was voor Real Madrid de tweede nederlaag van dit seizoen in La Liga. De eerste was op 3 oktober, toen Espanyol met 2-1 won. De ploeg van Ancelotti was ongeslagen in de laatste elf wedstrijden van 2021 en gaat nog altijd ruim aan kop in La Liga, met acht punten voorsprong op nummer twee Sevilla en dertien op nummer drie Real Betis. De achtervolgers hebben nu wel twee wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.

Atlético Madrid wint wel in Madrileense derby

Atlético Madrid won later op de zondag wel een Madrileense derby. Rayo Vallecano werd met 2-0 verslagen in het Wanda Metropolitano. De Argentijnse aanvaller Ángel Correa scoorde in de 28ste en 53ste minuut voor de ploeg van Diego Simeone, die ondanks een positieve coronatest afgelopen week toch op de bank plaats mocht nemen.



Door de zege nam Atlético Madrid de vierde plaats over van Rayo Vallecano, dat vorig seizoen via de play-offs terugkeerde naar La Liga. Atlético staat nu op 32 punten, Rayo op 30 punten.

Real Betis speelt vanavond vanaf 18.30 uur thuis tegen Celta de Vigo, Sevilla speelt maandag om 21.15 uur de uitwedstrijd bij laagvlieger Cádiz.

