Getafe aan kop in La Liga na zege op Real Betis

Getafe speelde echter pas drie wedstrijden en Valencia, dat met 1-0 won bij Real Sociedad, kwam al vier keer in actie. Real Betis staat derde met zes punten.



Alle doelpunten in Getafe vielen in de eerste helft. Ángel opende de score in de 13e minuut. Kort voor de rust stelde de Colombiaan Cucho ploeggenoten Marc Cucurella en opnieuw Ángel in staat nogmaals te scoren. Aïssa Mandi van Real Betis kreeg in de slotfase in twee minuten tijd tweede gele kaarten en moest van het veld.