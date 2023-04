‘Gestreelde’ Carlo Ancelotti bevestigt interesse Brazilië: ‘Maar in mijn geval is het heel simpel’

,,Het klopt dat de Braziliaanse bond me wil hebben, ik vind dat heel mooi en het maakt me enthousiast”, zei Ancelotti tijdens zijn vooruitblik op de Spaanse competitiewedstrijd van zondag tegen Real Valladolid. “Maar je moet altijd je contract respecteren en ik wil mijn contract ook uitdienen.”

Ancelotti ligt nog tot de zomer van 2024 vast in Madrid. Vorig seizoen leidde hij Real naar de Spaanse landstitel en de winst van de Champions League. Dit jaar lijkt de ploeg van Ancelotti de titel aan FC Barcelona te moeten laten. De Catalaanse club won vlak voor de interlandperiode de Clásico met 2-1 en heeft nu 12 punten voorsprong op de Madrilenen. Real is in de Champions League doorgedrongen tot de kwartfinales, waarin het Chelsea treft.

De Braziliaanse bond zoekt een opvolger voor Tite, die zoals vooraf al aangekondigd na het WK van eind vorig jaar stopte. De Brazilianen werden in Qatar in de kwartfinales via strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië. Bondsvoorzitter Ednaldo Rodrigues zei vorige week dat Ancelotti zowel bij de spelers als de fans de ‘droomkandidaat’ is om bondscoach te worden.

,,Iedereen kan zeggen wat hij wil. Maar je hebt ook te maken met de realiteit”, aldus Ancelotti. ,,In mijn geval is het heel simpel. Ik heb een contract en dat wil ik uitdienen, want ik houd van Real Madrid. Maar goed, niemand weet wat de toekomst brengt. Alles kan gebeuren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Alle video's over La Liga