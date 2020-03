Geschorste Platini verliest weer een beroepszaak

Video Opmerkelij­ke beelden: Dier belaagt fan na nederlaag met Spurs

8:46 De Engelse voetballer Eric Dier van Tottenham Hotspur is na de nederlaag in de FA Cup tegen Norwich City boos de tribunes op geklommen. Dier sprong over de boarding en klom over heel wat rijen stoelen naar boven, duidelijk op zoek naar een bepaalde supporter. Dier moest door stewards en andere toeschouwers worden tegengehouden.