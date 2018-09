Geplaagde Cocu kansloos onderuit bij Turkse nummer 17

Cocu staat na een belabberde start met Fenerbahçe al vroeg in het seizoen zwaar onder druk. In de Super Lig staat 'Fener' na zeven speelrondes met zeven punten op de 14de plaats. Rizespor, dat in de eerste helft de vloer aanveegde met de ploeg van Cocu, staat daar nog onder. Vedat Muriqi, Aminu Umar en Braian Samudio scoorden tussen de 30ste en 41ste minuut drie keer. Een dreun die Fenerbahçe na rust niet meer te boven kwam.



Fenerbahçe kende al een beroerde competitiestart met drie competitienederlagen. De club werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en verloor ook de eerste groepswedstrijd in de Europa League van Dinamo Zagreb. Vorige week liet de ploeg van Cocu de kans op eerherstel liggen. In de beladen stadsderby tegen Besiktas bleef 'Fener' steken op 1-1. Koploper en aartsrivaal Galatasaray heeft al een gat van acht punten geslagen.



De nederlaag bij Rizespor, met Mustafa Saymak negentig minuten op de bank, komt voor een pittige week met een Europese ontmoeting thuis tegen Spartak Trnava en de derby tegen Basaksehir. Of Cocu daar nog bij is zal de komende dagen blijken.