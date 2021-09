Gepasseerde Vormer wilde aanvoerdersband Club Brugge inleveren

Drie dagen in het spoor van Dick Advocaat bij Irak: ‘Ik weet ook wel dat er vreselijke dingen zijn gebeurd’

11 september Dick Advocaat was heel even de emir en de sjeik van Irak, maar de nederlaag tegen rivaal Iran (0-3) zorgde voor teleurstelling. Deze site volgde drie dagen lang het spoor van de 73-jarige Hagenaar in Qatar.