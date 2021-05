Gepasseerde Mané negeert uitgestoken hand Klopp: ‘Hoe kan hij nou boos zijn?’

Sané moest op Old Trafford op de bank beginnen en kwam pas een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Volgens de Duitse manager is van een conflict geen sprake. ,,Nee, er is geen probleem”, zei Klopp met de hem kenmerkende brede grijns. ,,Tijdens de laatste training maakte ik uiteindelijk de beslissing om met Diogo Jota te gaan starten. Normaal gesproken zou ik daar dan uitleg over geven, mijn jongens zijn dat gewend van me, maar daar was nu geen tijd voor. Sadio was duidelijk een beetje boos, maar dat is het dan ook. Het is tussen ons allemaal prima, we hebben geen probleem.”