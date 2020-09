Gent ontslaat na 25 dagen tweede trainer dit seizoen

Video Everton begint seizoen met zege bij Spurs door kopgoal Cal­vert-Le­win

2:29 Everton is het nieuwe seizoen in de Premier League uitstekend begonnen. De ploeg van Carlo Ancelotti won met 0-1 bij Tottenham Hotspur, het team van José Mourinho. De Engelse spits Dominic Calvert-Lewin kopte in de 55ste minuut raak uit een vrije trap van linksback Lucas Digne.