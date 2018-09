Genk blijft in het spoor van Club Brugge

Genk heeft na acht speelronden twee punten minder dan Club Brugge. De landskampioen won het lastige uitduel bij rivaal AA Gent met 4-0. Wesley Moraes, twee jaar geleden overgenomen van Trencin, was de uitblinker met een hattrick in de tweede helft.

In Gent zette Jong Oranje-international Arnaut Danjuma Groeneveld Brugge na ruim een half uur op voorsprong. Het was al de vierde treffer van dit seizoen voor de aanvaller. In de 50e minuut was het 2-0: Wesley Moraes trof doel, op aangeven van Groeneveld. De 21-jarige Braziliaan scoorde opnieuw in de 75e en de 82e minuut. Aanvoerder Ruud Vormer was verantwoordelijk voor de assist voor het tweede doelpunt van Moraes.