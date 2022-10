Genieten in de Champions League: bizarre statistieken voor 'tovenaar' Messi en 'monsterspits' Haaland

Chelsea en Real Madrid winnen, Benfica en Schmidt verpesten perfecte score Paris Saint-Ger­main

Chelsea heeft woensdagavond zijn kans op overwintering in de Champions League een boost gegeven. De ploeg van Graham Potter boekte thuis tegen AC Milan (3-0) zijn eerste zege in de groepsfase. Real Madrid verlengde zijn perfecte score, in tegenstelling tot Paris Saint-Germain.

5 oktober