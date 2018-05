Geniale Depay schiet Lyon naar voorronde Champions League

Lyon rekende dankzij de doelpunten van Depay voor eigen publiek af met OGC Nice (3-2).



De bezoekers kwamen na twintig minuten op voorsprong door Alassane Plea, maar daarna was het tijd voor de Depay-show. Eerst tikte hij binnen na een knappe actie van Nabil Fekir en even later deed de Nederlander het helemaal op eigen kracht. Een vrije trap vanaf twintig meter werd vernuftig onder de muur door geschoven.



In de slotfase tekende Depay met een briljant wippertje ook nog voor de 3-1. Dat Plea met zijn tweede in blessuretijd nog wat terug deed maakte de vreugde er bij Lyon niet minder om.



De drie punten waren precies genoeg voor een ticket voor de derde voorronde van de Champions League. Omdat concurrenten Monaco (0-3 bij Troyes) en Olympique Marseille (2-1 tegen Amiens) ook wonnen, gaat Monaco rechtstreeks de Champions League in en moet Marseille het doen met de Europa League. Landskampioen Paris Saint-Germain sloot af met een doelpuntloos gelijkspel bij Caen.



Depay scoorde in de Ligue 1 dit seizoen 19 keer en bereidde 13 treffers voor. Hij is met Alexandre Lacazette de enige speler van Lyon die deze eeuw bij meer dan 30 goals in één seizoen betrokken was.