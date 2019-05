Gemengde gevoelens bij trotse Wijnaldum: ‘Dit doet pijn’

,,We wilden de fans zó graag die langverwachte landstitel bezorgen”, zo zegt de middenvelder op Twitter. ,,Het doet zo'n pijn dat dit niet gelukt is. We vochten zo hard als we konden en we kunnen trots zijn op de manier waarop we speelden en op het aantal punten dat we pakten. Het is vreselijk dat we uiteindelijk net te kort kwamen.”



Desalniettemin kan Liverpool zijn indrukwekkende seizoen alsnog opluisteren met een prijs van formaat. Op 1 juni treedt het in Madrid aan in de Champions League-finale tegen competitiegenoot Tottenham Hotspur.