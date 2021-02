Geluidsopnames persoonlijke arts Maradona shockeren Argentinië: ‘De dikzak gaat sterven’

Het is vooral het taalgebruik dat Leopoldo Luque in zijn tekstberichten hanteert dat shockeert. Wanneer Jana, de buitenechtelijke dochter van Maradona die hem zou bijstaan in het huurhuis in San Andrès, zes dagen na de hersenoperatie van haar vader op 3 november oppert dat het beter zou zijn als Diego in een ziekenhuis herstelt, sputtert Luque tegen. Hij is van mening dat Pluisje net zo goed thuis kan verzorgd worden. Luque krijgt als persoonlijke arts zijn zin, maar is not amused met de suggestie van Jana, zo laat hij aan een kennis weten: ,,Jana is een vervelend kutwijf. Ze wil hem laten opnemen.”