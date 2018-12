Geldboete voor Emery na wegtrappen bidon

De 47-jarige Spanjaard bood direct zijn excuses aan en vertelde na de wedstrijd (1-1) dat het niet zijn bedoeling was geweest om de supporter achter de reclameborden te raken. De Engelse voetbalbond nam daar echter geen genoegen mee en opende een tuchtzaak. Emery kreeg geen schorsing, maar alleen een boete.



Arsenal liet niet alleen punten liggen bij Brighton, maar was drie dagen later ook kansloos tegen koploper Liverpool (5-1). De 'Gunners', die zestien punten minder hebben dan Liverpool, ontvangen op nieuwjaarsdag stadgenoot Fulham.