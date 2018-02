‘Geld PSG en City goed voor het voetbal’

,,De traditionele clubs zien dat hun koninkrijk onder druk staat van PSG en City. Ik denk dat het goed voor het voetbal is dat er nieuwe clubs met nieuwe middelen zijn. Iedereen zou daar dankbaar voor moeten zijn’’, zei Emery tegen Marca.



De PSG-coach ging in de Spaanse sportkrant in op het dreigement van La Liga-baas Javier Tebas. Hij wil PSG en City, die in handen zijn van respectievelijk Qatari en Emirati, bij de Europese Unie aanklagen vanwege hun financieringsmethoden en het overtreden van Financial Fairplay.



Emery: ,,Ik weet nog dat Real Madrid dure spelers haalde als Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo en James Rodríguez. Barça legde ook veel geld neer voor Rivaldo. Nu zijn we dat die financiële capaciteit er ook in Frankrijk is. Ik denk dat het goed is voor dit land en dat we hier dankbaar moeten zijn voor de investeringen vanuit Qatar.’’



PSG haalde niet alleen Neymar voor 222 miljoen euro weg bij Barça. De Parijse club versloeg ook Barcelona en Real Madrid in de jacht op Monaco-sensatie Kylian Mbappé. PSG legde liefst 180 miljoen euro voor hem neer. ,,Real en Barça wilden Kylian, maar PSG had de spierballen om hem voor de Franse competitie te behouden. De transfer werd ook om sportieve redenen gedaan en niet om financiële.’’