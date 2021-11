Geïrriteerde Noa Lang heeft geen zin in vragen: ‘Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich’

Club Brugge begon vier dagen na de afstraffing in de Champions League tegen RB Leipzig (0-5) met Vormer en Bas Dost op de bank. In de 35ste minuut opende Hans Vanaken namens Brugge de score. De aanvoerder schoot knap raak uit een voorzet van Lang. Met een man meer kwam Genk na rust op voorsprong. Eerst schoot Patrik Hrosovsky raak met een knappe volley. Niet veel later zette de Slowaak de ploeg van trainer John van den Brom op voorsprong: 2-1.

Vormer was er inmiddels ingekomen. Hij stond aan de basis van de aanval waaruit Lang gelijkmaakte en gaf de assist voor de 3-2. De Uruguayaan Federico Ricca, eveneens een invaller, kopte in de 83e minuut raak uit een corner van Vormer.

Volledig scherm Brandon Mechele (l) en Noa Lang. © BELGA

Door de zege komt Club Brugge op vier punten van koploper Union, dat vrijdag in eigen stadion verloor van OH Leuven.

Lang werd na de zege uitgeroepen tot man de wedstrijd en daarom ook geïnterviewd. De Oranje-international had weinig zin om toe te lichten waarom hij na zijn treffer zijn vinger op zijn lippen hield. ,,De mensen praten veel, dus ja, even laten weten", aldus Lang op de vraag van de verslaggever. ,,De mensen weten zelf wie ze zijn. Ik ben klaar. We hebben gewonnen, ik heb een goal en een assist, verder ga ik er niet veel over zeggen. We hebben gewonnen, dat is het belangrijkste. Wat er gezegd wordt, interesseert me niks, dat laat ik vandaag weer zien. Ik doe wat ik wil. Ik scoor, ik bepaal hoe ik juich.”

,,Het was een tijdje geleden dat ik scoorde, maar de assist voelde ook als een goal. Het is mijn zevende assist, dan hoor je niemand praten. Het is prima zo. Het was een goede wedstrijd, maar er is ruimte voor verbetering. Ik ben nog lang niet op mijn best, dat weet iedereen ook. Maar we zijn los.”

