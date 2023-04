Gehavend Manchester United dankzij goal en assist Antony naar derde plek

Met samenvattingManchester United heeft uitstekende zaken gedaan in de spannende strijd om de Champions League-tickets in Engeland. De ploeg van Erik ten Hag won met 0-2 op bezoek bij Nottingham Forest en profiteert daarmee maximaal van de nederlagen van concurrenten Newcastle United en Tottenham Hotspur van gisteren.

Manchester United begon zonder Tyrell Malacia (knieblessure) en Wout Weghorst (bank) aan de wedstrijd tegen de laagvlieger. Naast Malacia kon Erik ten Hag ook geen beroep doen op de geblesseerden Lisandro Martínez, Raphaël Varane en Marcus Rashford. Martínez zal zelfs het hele seizoen niet meer in actie komen, nadat hij donderdag in de slotfase tegen Sevilla (2-2) zijn middenvoetsbeentje brak.



De Oostenrijkse middenvelder Marcel Sabitzer viel bovendien uit met een blessure in de warming-up. De Braziliaanse controleur Casemiro keerde wel weer terug in de basis na een schorsing van drie wedstrijden na zijn rode kaart tegen Fulham op 14 maart.

Antony op dreef

In een vermakelijke eerste helft was het Antony die na ruim een half uur spelen de ban brak. Antony Martial werd weggestuurd door Bruno Fernandes, maar faalde oog in oog met de keeper. De rebound was echter voor Antony, die sinds oktober al niet meer gescoord had in de competitie.

Nottingham Forest deed in de eerste helft niet heel veel onder voor Manchester United. De nummer achttien van de Premier League voetbalde heel wat kansjes bij elkaar in de eerste 45 minuten, maar dit resulteerde niet in doelpunten. Na de rust waren The Red Devils een stuk sterker en scoorde Diogo Dalot in de 76ste minuut de bevrijdende 0-2 na een fraaie assist van Antony.

Voor de Braziliaanse vleugelaanvaller was het zijn eerste assist voor United. Antony heeft daarmee dit seizoen nog altijd meer assist gegeven voor Ajax, want begin dit seizoen gaf hij nog assists tegen Fortuna Sittard en FC Groningen. Ajax verkocht hem vervolgens voor 100 miljoen euro aan Manchester United, waar hij nu op zeven treffers staat in 34 wedstrijden.

Wout Weghorst viel halverwege de tweede helft in. De spits kreeg nog een gele kaart na een slaande beweging. Dankzij de overwinning neemt Manchester United de derde plaats weer over van Newcastle United. Met nog acht speelrondes te gaan bedraagt de voorsprong drie punten. Tottenham Hotspur heeft zes punten minder en ook al een wedstrijd minder gespeeld.

Komende donderdag wacht voor de ploeg van Ten Hag een zware klus in Sevilla, dat met veel vertrouwen naar de return zal toeleven na de late eigen goals van Tyrell Malacia en Harry Maguire op Old Trafford donderdagavond. Manchester United speelt vervolgens in de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion, volgende week zondag (17.30 uur) op Wembley.

