Geen winnaar na voortdurend boeiende Clásico in beker

Na rust duurde het slechts zeven minuten totdat het grootste deel van de 92.000 toeschouwers in het Camp Nou massaal ‘Messi, Messi’ begon te roepen. Drie minuten later werden de gebeden verhoord en begon de Argentijn warm te lopen. En alsof dat al genoeg motivatie was maakte Barça direct gelijk. De pas 21-jarige Malcom maakte een razendsnelle aanval af, en als beloning voor zijn wedstrijd moest niet hij, maar Coutinho even later het veld ruimen voor Messi.



Messi, die in het weekeinde tegen Valencia een knietje in zijn dijbeen had gekregen, had er zin in. Hij rende en oefende druk uit zoals hij lang niet had gedaan, maar het leverde niets op. Real wankelde even, maar is niets meer van de ploeg die een paar maanden geleden eenvoudig omviel. Met de 1-1 tankte de Koninklijke nog een beetje extra vertrouwen voor de drukke weken die komen.