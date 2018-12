Geen winnaar bij intense klassieker op Old Trafford

Na de rust kwam Arsenal opnieuw op voorsprong door Alexandre Lacazette, waarna een minuutje later Jesse Lingard voor de gelijkmaker zorgde. Het was al de vierde competitiewedstrijd op rij die United niet won.



Mourinho was ondanks de remise tevreden. ,,Misschien zijn we gefrustreerd over het resultaat, over sommige fouten. Maar ik ben blij met de intensiteit en de fantastische instelling van de spelers. We speelden naar vermogen. De realiteit is dat we de laatste vier wedstrijden niet hebben verloren.”