Geen twijfel bij Italië: 'Dat we het WK niet halen, is nooit bij me opgekomen'

,,Dat wij het WK niet halen is werkelijk nog nooit bij me opgekomen. Het moet gewoon gaan lukken.''



Italië, dat in de groepsfase Spanje niet kon bijbenen, ontbrak in 1958 voor het laatst op het hoogste podium. In 1998 speelde het land eerder een play-off, waarin Rusland maar net werd verslagen. ,,Het is een belangrijk moment voor mij en de spelers'', aldus Ventura. ,,Maar iedereen zal er staan. Wij zullen het land niet in de steek laten.''

De eerste ontmoeting is vrijdag in Zweden. Drie dagen later volgt de ontknoping in Milaan. ,,In San Siro staat het land als één man achter ons'', is de overtuiging van Ventura. ,,Dat is altijd zo geweest op beslissende momenten. De 65.000 kaarten waren binnen de kortste keren uitverkocht. Dat zegt volgens mij genoeg.''



Toch was het een teleurstelling dat de Italianen zich niet rechtstreeks wisten te plaatsen voor de eindronde van 2018 in Rusland. Ventura: ,,Eigenlijk lagen we volledig op schema, tot de uitwedstrijd in Madrid tegen Spanje in september. De nederlaag (3-0) kwam hard aan en sindsdien hebben we veel kritiek gekregen. Dat heeft het vertrouwen misschien een beetje aangetast. Maar van deze tegenslag gaan we ons herstellen.''