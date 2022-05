Geen tijd om te juichen, maar foto’s zullen we maken

Met video Manchester City dankt Nathan Aké en wipt weer over Liverpool heen in intense titel­strijd

In navolging van Liverpool heeft ook Manchester City geen fout gemaakt in de Engelse titelstrijd. De regerend landskampioen heroverde de koppositie in de Premier League dankzij een eenvoudige 0-4 overwinning op Leeds United. Nathan Aké speelde een hoofdrol.

30 april