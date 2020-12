Geen sporen van drank of drugs in lichaam van overleden Maradona

En dat is zeven! Alaba weer gekozen tot de beste van Oostenrijk

22 december David Alaba is voor de zevende keer gekozen tot voetballer van het jaar in Oostenrijk. De 28-jarige verdediger van Bayern München hield ditmaal Marcel Sabitzer (RB Leipzig) en Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg) achter zich in de verkiezing waarbij de twaalf trainers van de clubs op het hoogste niveau in Oostenrijk hun stem uitbrengen.