Geen spits scoorde zo vaak als Lewandowski zonder de Champions League te winnen

In totaal schoot Lewandowski 68 keer raak in het toptoernooi, goed voor plaats vier op de all-time topscorerslijst. Terwijl Cristiano Ronaldo (130 goals), Lionel Messi (115) en Raúl (71) de trofee meermaals in hun handen hadden, mocht Lewandowski de Champions League-beker nog nooit de lucht in tillen. Met Bayern was de halve finale driemaal het eindstation en in 2013 verloor hij op Wembley met Borussia Dortmund met 2-1 van Bayern München door de late goal van Arjen Robben



Lewandowski is zeker niet het enige doelpuntenkanon zonder Champions League-medaille. Op de tweede plaats staat Ruud van Nistelrooij, die met Manchester United en Real Madrid zelfs nooit de finale bereikte. De Nederlander scoorde zestig keer in de Champions League, goed voor de zesde plaats op de all-time topscorerslijst achter Karim Benzema. Ook Zlatan Ibrahimovic (Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United) schoot zijn ploeg nooit naar de bovenste trede van het podium. Ook de Zweed kwam nooit tot de finale.

Lewandowski maakte 15 van zijn 68 goals in de Champions League in de negen duels van dit seizoen. Het record staat op naam van Cristiano Ronaldo, die 17 keer scoorde in het seizoen 2013/2014. De finale, toen ook in Estádio da Luz in Lissabon, was toen zijn elfde wedstrijd in die campagne.

Meeste goals in CL zonder eindzege

1. Robert Lewandowski - 68

2. Ruud van Nistelrooij - 60

3. Zlatan Ibrahimovic - 49

4. Sergio Agüero - 45

5. Edinson Cavani - 35

Tegen Paris Saint-Germain hoopt Lewandowski op zijn eerste eindzege. Daarmee kan hij de zesde Pool worden die het meest begeerde clubtoernooi op zijn erelijst mag bijschrijven. De laatste Poolse speler die het toernooi won, was Tomasz Kuszczak. Hij won in 2008 als reservedoelman van Manchester United. In 2005 veroverde oud-Feyenoorder Jerzy Dudek de prijs door namens Liverpool te schitteren in de strafschoppenserie tegen AC Milan na een krankzinnige 3-3 gelijkspel in Istanbul.

Volledig scherm Jerzy Dudek na zijn heldenrol in de strafschoppenserie tegen AC Milan in 2005. © REUTERS