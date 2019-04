Geen eredivisie dit weekend, maar nog genoeg om naar uit te kijken

Volledig scherm Mag Vincent Janssen tegen West Ham opnieuw minuten maken? © Getty Images Zaterdag 13.30 uur: Tottenham Hotspur – West Ham United

Geen zin in zaklopen, koekhappen of het bezoeken van een vrijmarkt op deze niet al te zonnige Koningsdag? Geen probleem. In Engeland staat het eerste potje dat er toe doet al vroeg op het programma. Bij de Londense derby tussen Tottenham Hotpur en West Ham United zijn we vooral benieuwd naar wat de thuisclub er drie dagen voor de Champions League-kraker tegen Ajax van bakt. In het nieuwe stadion staat Spurs voorlopig op vier zeges en een doelsaldo van 8-0.

Zaterdag 15.30 uur: Borussia Dortmund – Schalke 04

In de Kohlenpott-derby kan Borussia Dortmund zich in de strijd om de titel geen misstap veroorloven. Maar in de strijd tegen degradatie heeft ook het Schalke 04 van Huub Stevens, nu zes punten boven nummer zestien Stuttgart, de punten nog hard nodig. Het belooft dus weer een hete derby te worden. Borussia Dortmund is uiteraard favoriet, maar tegen een kat in het nauw weet je het maar nooit.

Zaterdag 16.15 uur: Atlético Madrid – Real Valladolid

Voor nummer twee Atlético Madrid staat er weinig meer op het spel, negen punten onder FC Barcelona en zes punten boven Real Madrid. Toch gaat het duel met Real Valladolid wel degelijks ergens om. Gaat Atlético Madrid op eigen veld voor schut, dan is FC Barcelona voordat het aan de kampioenswedstrijd tegen Levante begint al zeker van de titel in Spanje.

Zaterdag 18.30 uur: VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Mocht Schalke weer verliezen, dan moeten Stevens en co hopen op gunstige uitslagen op andere velden. Als zijn oude club VfB Stuttgart, met interim-coach Nico Willig als opvolger van de ontslagen Markus Weinzierl, op eigen veld onderuit gaat tegen Gladbach, dan is Schalke twee wedstrijden voor het einde van de competitie officieus veilig.

Zaterdag 20.45 uur: FC Barcelona – Levante

Bij winst van Atlético Madrid zal ook FC Barcelona nog even voluit moeten gaan om de titel te veroveren. Speelt de nummer twee eerder op de dag gelijk, dan hebben Messi en de zijnen aan een puntje zelfs genoeg om het kampioensfeest te kunnen vieren. Voor het eerst sinds 2010 kan de titel dan in eigen huis worden gevierd, maar een al te uitbundig feest zal het niet worden. Het is immers al de achtste landstitel in elf jaar tijd en woensdagavond wacht de heenwedstrijd tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League.

Volledig scherm © BSR Agency

Zaterdag 21.00 uur: Stade Rennes – Paris Saint-Germain

Pakt Paris Saint-Germain de dubbel in Frankrijk? Dan moet het in de finale van de Coupe de France wel zien af te rekenen met Stade Rennes. De nummer elf van de Ligue 1 is natuurlijk de underdog, maar met de opgeleefde dribbelkoning Hatem Ben Arfa (die tegen zijn oude club speelt) heeft de ploeg in de Europa League laten zien dat het wel degelijk een cupfighter kan zijn.

Volledig scherm HSV-verdediger Rick van Drongelen (20) uit Terneuzen. © BSR Agency Zondag 13.30 uur: Union Berlin - HSV

De vroege vogels kunnen hun lol zondag op met een kraker van jewelste in de Tweede Bundesliga. HSV staat als nummer twee nog op een positie die rechtstreekse promotie betekent. Bij een nederlaag tegen Union Berlin ziet de wereld er voor de zwalkende Hamburgse grootmacht plots heel anders uit. De cultclub uit de hoofdstad gaat de ploeg van Rick van Drongelen in dat geval voorbij.

Zondag 14.00 uur: Girona - Sevilla

Vergeet Real Madrid (dat speelt om 20.45 uur trouwens de derby bij Rayo Vallecano), de echte spanning zit bij Sevilla. De ploeg van Quincy Promes is in een nek-aan-nek-race verwikkeld met Getafe om plaats vier, die recht geeft op deelname aan de Champions League volgend seizoen. Om dat doel te bereiken moet er natuurlijk wel worden gewonnen van nummer achttien Girona, dat dus nog tegen degradatie speelt.

Zondag 15.05 uur: Burnley – Manchester City

Wordt het nog spannend in Engeland? Nog drie keer winnen en Manchester City is kampioen. Dan moet City geen punten laten liggen bij Burnley uiteraard, want dat zal Liverpool vrijdagavond thuis tegen Huddersfield Town zeer waarschijnlijk ook niet doen. Een makkie voor de ploeg van Pep Guardiola? Eerst zien, dan geloven. Toch maar even kijken dus.

Zondag 17.30 uur: Manchester United – Chelsea

Toegegeven, bij Manchester United springen de tranen je de laatste weken weer in de ogen, zo fantasieloos speelt het team nu ook weer onder Ole Gunnar Solskjaer. Maar toch, Manchester United tegen Chelsea is en blijft een Engelse voetbalklassieker. Eentje waar plaatsing voor de Champions League op het spel staat bovendien. De belangen zijn dus groot voor beide ploegen.

Volledig scherm Krijgt Ole Gunnar Solskjaer zijn team dit weekend weer aan de praat? © REUTERS

Zondag 18.00 uur: FC Nürnberg – Bayern München

Wat voor Dortmund – Schalke geldt, gaat ook op voor de Beierse derby. Om rechtstreekse degradatie te ontlopen moet de thuisclub – de nummer 17 van de Bundesliga – winnen van de grote broer. Bayern lijkt momenteel weer onklopbaar, maar helemaal gerust op een goede afloop zullen ze in München toch ook niet zijn.

Zondag 20.30 uur: Torino – AC Milan

Niet Juventus – Internazionale (zaterdag 20.30 uur) maar Torino – AC Milan is de wedstrijd waar het dit weekeinde om gaat in de Serie A. De tweede club uit Turijn staat nog zevende, maar kan bij winst AC Milan een serieuze aanval op de vierde plaats (Champions League) doen. Bij bekerfinalist Atalanta Bergamo zullen ze ook hopen op een overwinning voor Torino.