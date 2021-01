Geen Clásico in finale Supercopa: Bilbao verrast Real

Chili moet na matige start WK-kwalifica­tie op zoek naar nieuwe bondscoach

17:35 De Colombiaan Reinaldo Rueda fungeert niet langer als bondscoach van Chili. De 63-jarige trainer keert waarschijnlijk terug naar zijn vaderland om daar weer de nationale ploeg onder zijn hoede te nemen. Hij was sinds begin 2018 in functie in Chili.