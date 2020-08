Geen Belgische dubbel voor Vormer en Club Brugge, Royal Antwerp wint Croky Cup

Lang was het onduidelijk of de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion wel door kon gaan vanwege brandhaard Antwerpen. Maar deze week kwam er groen licht. ,,De Pro League heeft na intensief overleg van de minister van Binnenlandse Zaken met de betrokken burgemeesters van Brussel, Antwerpen, Brugge en Leuven de bevestiging gekregen dat de finales van dit weekend kunnen plaatsvinden’’, luidde het verlossende besluit van de bond, doelend op de bekerfinale en de promotiefinale.

Dus maakten Club Brugge en Royal Antwerp, grote rivalen, zich op voor de bekerfinale in een stadion zonder toeschouwers. Royal Antwerp kwam na dik twintig minuten op voorsprong via Lior Rafaelov. Juist hij scoorde, een aanvaller met een verleden bij Club Brugge en degene die in 2015 namens die club de finale besliste. Uitgerekend aanvoerder Vormer beging vooraf de fout. Onverdiend was de voorsprong ook niet, want de kampioen kwam amper aan spelen toe met slechts één doelpoging. In de tweede helft groeide Club Brugge in de wedstrijd, maar het bleek niet voldoende om de dubbel te pakken.