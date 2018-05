Gedegradeerd HSV blijft trainer Titz trouw

De 47-jarige Titz volgende in maart de ontslagen Bernd Hollerbach op. In zijn twee maanden als hoofdtrainer wist hij HSV niet te behoeden voor degradatie.

HSV won tijdens de laatste speelronde met 2-1 van Borussia Mönchengladbach, maar dat was niet voldoende om in de Bundesliga te blijven. De club speelde sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 op het hoogste niveau.