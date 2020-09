Gebroken palen, gat in het doel en de dug-out van Co: vier bizarre materiaalproblemen

José Mourinho deed een bizarre ontdekking in Skopje voor de wedstrijd van zijn Tottenham Hotspur tegen Shkendija. Het doel in het stadion van de Macedonische club was te klein. Deze site herinnerde zich nog vier dergelijke voorbeelden in het Europacupvoetbal.

Gebroken doelpalen

Bij een doel in een Europacupwedstrijd dat niet voldoet aan alle afmetingen denken we natuurlijk direct aan Mario van der Ende die in 1998 in Santiago Bernabeu ontdekte dat een van doelen niet meer overeind stond. Op een uiterst penibel moment: de Champions Leaguewedstrijd Real Madrid - Borussia Dortmund stond net op het punt om te beginnen. En, zal je net zien, net ook op de dag dat er geen reservedoel in het stadion aanwezig is. Enfin, dat doel moest dus gehaald worden van het trainingscomplex in de stad, vijf kilometer verderop. Van der Ende floot de grootste wedstrijden van de wereld maar dit ene incident was goed genoeg voor de titel van zijn biografie: Gebroken Doelpalen.

Volledig scherm Mario van der Ende. © ADN Beeldredactie

Gat in het doel

Het doel in Macedonië was dan bewust kleiner gemaakt. In de jaren zeventig gebeurde het ook nog weleens dat er een gat in het doel zat. Zoals bij de wedstrijd Athletic Bilbao -Ajax in 1978 in het kader van de UEFA Cup. Vidal scoorde toen de 2-0 met een schot van Vidal dat naast ging maar via de reclameborden toch in het doel eindigde. Scheidsrechter Horstmann keurde de goal goed. Gelukkig voor Ajax werd de nederlaag in Amsterdam goed gemaakt (3-0). Iets soortgelijks gebeurde in Nederland ook bij Feyenoord-MVV in 1969 en bij Reykjavik-Feyenoord in datzelfde jaar. In 2013 veroorzaakte Leverkusen-aanvaller Stefan Kiessling een ‘tor-skandal’ met een soortgelijk doelpunt.

Volledig scherm Stefan Kiessling lijkt te missen, maar de bal gaat door het net.. © Bongarts/Getty Images

Achterlijn drie meter naar voren

Elke grote club heeft weleens te maken met opponenten die weigeren om het gras te sproeien of datzelfde gras laten groeien tot knie -of tenminste enkelhoogte. In het kader daarvan vond Sparta-trainer Georg Kessler het een goed idee om de afmetingen van het veld op Het Kasteel maar eens even te veranderen. Tegenstander Ajax was onaangenaam verrast toen ze ontdekten dat de achterlijn plots drie meter naar voren was geschoven.

De dug-out van Co

Een trainer die ook weleens verder dacht dan de gebaande paden is Co Adriaanse. Die veroorzaakte als hoofdtrainer van Ajax niet minder dan een revolutie door de dug-out in de Arena van de linker naar de rechterkant te verplaatsen. Daar moesten ze bij de recordkampioen toch even aan wennen. Ze waren eerst in De Meer en later in de Arena gewend aan die linkerkant, daar waar Johan Cruijff en Louis van Gaal hun briljante tactische vondsten bedachten en successen vierden.



De reden van Adriaanse: op die manier kon hij de assistent-scheidsrechter beter beïnvloeden. Overigens is de dug-out (tegenwoordig samengesmolten in de tribune) waar Erik ten Hag zijn manschappen tegenwoordig aanvuurt, gewoon weer aan de linkerkant.

Volledig scherm Co Adriaanse. © George Verberne.

