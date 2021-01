Geblesseerde Dest mist bekerduel Barcelona

,,Tegen Cornella is hij er zeker niet bij, voor het weekeinde moeten we afwachten", zei Koeman, die Dest zondag in de finale van de Spaanse Supercup in de rust wisselde. Barcelona verloor toen na strafschoppen van Athletic.

Een andere verdediger, Sergio Roberto, is dichtbij een rentree na een blessure. Roberto staat vanwege een spierblessure al sinds half november aan de kant. ,,We moeten afwachten hoe zijn herstel vordert, misschien dat hij er volgende week weer bij is", aldus Koeman.