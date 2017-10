'Geblesseerde' De Vrij niet bij Oranje, wel in de basis bij Lazio

Oranje neemt het volgende week zaterdag op tegen Wit-Rusland en drie dagen later volgt de kraker tegen Zweden. Nederland staat in de kwalificatie drie punten achter op de Zweden en hebben een slechter doelsaldo (+11 om +5 red.).



Ervan uitgaande dat Frankrijk geen punten meer verspeelt, strijdt Oranje met Zweden om de tweede plek in Groep A. Een plek die mogelijk recht geeft op een plaatsje in de play-offs voor het WK in Rusland.