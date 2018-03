Geblesseerde Courtois haakt af bij Rode Duivels

'Stappers' Neustädter en Rausch krijgen boete van Russische bond

24 maart De Russische voetbalbond heeft Roman Neustädter en Konstantin Rausch een boete gegeven. Beide internationals uit de nationale ploeg werden in de nacht van vrijdag op zaterdag, na de verloren oefeninterland tegen Brazilië, gesignaleerd in een nachtclub in Moskou. Bondscoach Stanislav Tsjertsjesov had zijn spelers opgedragen om voor middernacht terug te zijn in het hotel.