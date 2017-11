Gattuso vol lof over oud-ploeggenoot: 'Pirlo kan alles'

Gattuso en Pirlo waren tussen 2001 en 2011 tien seizoenen lang ploeggenoten bij AC Milan, maar speelde al vanaf hun vijftiende samen bij Italië. Ze wonnen samen onder meer de Champions League in 2003 en 2007 én werden met Italië wereldkampioen in 2006. Tijdens de WK-finale tegen Frankrijk stonden Gattuso en Pirlo samen op het middenveld bij de Azzurri.



Gattuso stopte in 2013 met voetballen bij FC Sion, waarna hij daar manager werd. De trainerscarrière van de 39-jarige Italiaan verloopt vooralsnog niet echt soepel na kortstondige avonturen bij Palermo, OFI Kreta en Pisa. Momenteel is Gattuso jeugdtrainer bij AC Milan. Of hij Pirlo ook geschikt zou vinden voor het trainersvak? ,,Pirlo kan alles. Hij is een intelligente man die zichzelf goed kan presenteren."