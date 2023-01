Gareth Bale (33) verrast en zet per direct punt achter imposante loopbaan

Dat heeft de aanvaller bevestigd op social media. Bale maakte in 2006 zijn debuut bij Southampton en verdiende al snel een miljoenentransfer naar Tottenham Hotspur, waar hij uitgroeide tot een van de gevaarlijkste aanvallers van de Premier League. In 2013 verkaste hij voor een toenmalig recordbedrag van honderd miljoen euro naar Real Madrid, waar hij onder meer drie landstitels won en vijf keer de Champions League-bokaal in de lucht mocht tillen.

Bale stond negen jaar onder contract in Madrid, maar kon de hoge verwachtingen nooit écht waarmaken. Toch betaalde hij zijn transfersom in 2018 deels terug, door met twee treffers goud waard te zijn in de gewonnen Champions League-finale tegen Liverpool. In het seizoen 2020/21 speelde Bale nog een jaar op huurbasis bij oude liefde Tottenham. Afgelopen zomer koos de aanvaller voor een vertrek uit Europa. Zijn verblijf in Los Angeles werd echter ook geen groot succes.

Eind vorig jaar droeg Bale nog de aanvoerdersband van Wales tijdens het WK, waar hij met zijn land sneuvelde in de groepsfase. Met 111 interlands gaat Bale de boeken in als recordinternational. Bovendien is hij met 41 treffers topscorer aller tijden van zijn land. ‘Na zorgvuldig nadenken kondig ik mijn afscheid aan als speler van mijn club en het internationale voetbal', schrijft Bale in een statement. ‘Ik ben ongelooflijk gelukkig dat ik mijn droom heb gerealiseerd om de sport te beoefenen waar ik van hou. Het heeft me echt een aantal van de beste momenten van mijn leven bezorgd.’

Bale weet zelf nog niet waar zijn toekomst ligt. ‘Ik richt me vol verwachting op de volgende fase van mijn leven. Een tijd van verandering en overgang, een kans voor een nieuw avontuur...’

