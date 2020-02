Gall belandt in corona-achtbaan: 'Mensen liepen met een grote boog om me heen’

Een klein hoestje was het, meer niet. Het boezemde zijn dorpsgenoten in het Groningse Muntendam echter flink wat angst in. ,,Dan heb je meteen corona, hè’’, grinnikt Gall. Nu kan de 56-jarige oefenmeester erom lachen, maar zo leuk was het de eerste weken niet. Consternatie alom in het normaal zo rustige dorpje in Midden-Groningen. ,,Ik kwam uit China, dan denken mensen meteen dat je het coronavirus hebt als je ziek bent. Dat was helemaal niet zo, mijn zoon had griep. Die had ik van hem overgenomen.’’