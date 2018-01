'Gala' ontbindt contract Nigel de Jong

De Jong stond sinds medio 2016 onder contract bij de Turkse club. Zijn verbintenis liep tot 1 juli. Hij kwam eerder uit voor Ajax, HSV, Manchester City, AC Milan en LA Galaxy. De Jong speelde 81 interlands. Met Oranje eindigde hij bij het WK in 2010 op de tweede plaats. Vier jaar later veroverde De Jong met het Nederlands elftal WK-brons.



Fatih Terim, die vorige maand voor de vierde keer trainer werd bij Galatasaray, haalde De Jong juist weer bij de selectie. Daarvoor kwam hij zelden in de plannen van coach Igor Tudor voor. De Jong speelde dit seizoen slechts vijf competitiewedstrijden.



Waar De Jong zijn loopbaan vervolgt, is nog niet duidelijk.