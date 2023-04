Gakpo scoort de gelijkmaker voor Liverpool tegen West Ham

Thomas Letsch (ex-Vitesse) werkt aan Mirakel van Bochum: ‘Intensi­teit veel hoger dan in de eredivisie’

Na ongekend succes met Vitesse is Thomas Letsch neergestreken bij VfL Bochum. De Duitse coach staat in het Ruhrgebied voor een zware krachtproef. Nog zes wedstrijden om te overleven in de Bundesliga.