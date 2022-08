Gabriel Jesus schiet de bal uit stand in de kruising

Zo wil PSV de Champions Lea­gue-droom in leven houden, met Ibrahim Sangaré als maarschalk

Dat Ibrahim Sangaré op het middenveld op hoog niveau kan verdedigen, is bij vriend en vijand inmiddels wel doorgedrongen. Binnen PSV wordt nog steeds flinke progressie in balbezit bij de Ivoriaan waargenomen. Dat moet dinsdag mede de doorslag gaan geven tegen AS Monaco.

9 augustus